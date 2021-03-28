الاردن يسجل 82 وفاة بكورونا ويمدد الحظر الليلي لما بعد رمضان

أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية صخر دودين، تمديد العمل بالحظر الليلي والحظر الشامل أيام الجمعة، حتى منتصف شهر ايار المقبل، مبينا ان المملكة سجلت الاحد، 82 وفاة و7183 اصابة بفيروس كورونا.

وتنص الاجراءات المعمول بها بموجب اوامر الدفاع الصادرة من رئيس الوزراء، على حظر اغلاق القطاعات التجارية عند السادسة مساء، ومنع تجول المواطنين عند السابعة مساء.

وقال دودين في ايجاز صحفي إنه في ضوء مراجعة الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، اصدر رئيس الوزراء قرارا بتمديد العمل بالبلاغين 26 و27 المتعلقين بساعات الحظر الليلي وحظر التجول الشامل يوم الجمعة، واغلاق المنشآت إلى 15 ايار 2021، ما يعني ان هذه الاجراءات ستستمر لما بعد رمضان.

واضاف دودين ان الاردن شهد خلال الأسابيع الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الاصابات والوفيات، وفي الفحوص الايجابية لفيروس كورونا، "وقد تجاوزنا حاجز المئة وفاة يومياً، وقفزت الأرقام لتصل قرابة 10 آلاف في اليوم، وبلغت النسبة الايجابية 20% وهو ما يؤشر لوصولنا لمستويات مقلقة من انتشار الوباء".

وتابع أنه على الرغم من انخفاض نسب الفحوصات الايجابية والاصابات لا تزال أرقام الوفاة مرتفعة، كما أن أسرة العزل والعناية المركزة وصلت نسباً مقلقة خاصة في اقليم الوسط، ويفوق عدد الداخلين للمستشفيات أعداد الخارجين منها، وهو ما يزيد الضغط على المستشفيات والقطاع الصحي.

وأعلن اجراء 43615 فحصا، بلغت نسبة الايجابية منها قرابة 16.47%، اكتشف من خلالها 7183 اصابة، وحالات الوفاة 82 حالة.

وأكد أن المعطيات تظهر أننا ما زلنا في مرحلة خطرة، تتطلب أعلى درجات الحذر والالتزام، والتعاون بين جميع أبناء الوطن.

ولفت دودين إلى أنه تم تخصيص 27 فرقة متنقلة لمن لا يستطيع الوصول لمراكز التطعيم، وبلغ عدد المسجّلين للحصول على مطعوم "كورونا" عبر منصّة اللقاح 839 ألفاً و837 شخصاً، ومستويات التسجيل لتلقّي المطعوم جيّدة، وهناك إقبال من المواطنين على التسجيل، فقد وصلت أعداد المسجّلين يوميّاً إلى (30 ألف) شخص في بعض الأيّام، لكنّ في بعض المحافظات الأرقام ما زالت متواضعة.

