الاردن يسمح بفتح النوادي الليلية والبارات والديسكو

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الخميس، بلاغا يقضي بالسماح بفتح النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وذلك في اطار خطة فتح القطاعات التي جرى اغلاقها بسبب جائحة كورونا.

كما قرر رئيس الحكومة بحسب البلاغ السماح بفتح المسارح وتنظيم المهرجانات والمعارض والمؤتمرات على ان لا تزيد نسبة الحاضرين فيها ايضا على 50% من طاقتها الاستيعابية.

وفي سياق متصل، اصدرت الحكومة أمرا بموجب قانون الدفاع حمل رقم 34، ينظم آلية مراجعة الأفراد للمؤسسات الرسمية، ومشاركة طلبة المدارس في الأنشطة المدرسية غير المنهجية.

وقضى أمر الدفاع "بعدم السماح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة إلا إذا كان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة على تطبيق (سند أخضر)".

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

كما أنه يجب أن "تلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية غير المنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق سند أخضر".

ويحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق "سند أخضر".

وتسري أحكام أمر الدفاع 34 اعتبارا من يوم الأحد القادم الخامس من سبتمبر.