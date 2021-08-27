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الاردن يسمح بمشعل وهنية بالمشاركة بجنازة احد قادة حماس

منشور 27 آب / أغسطس 2021 - 08:25
مشعل وهنية
مشعل وهنية

يشارك ثلاثة من ابرز قادة حركة حماس بجنازة الناطق الرسمي السابق للحركة ابراهيم غوشة بعد ان سمحت لهم السلطات الاردنية بزيارة البلاد.

وقال القيادي عزت الرشق وهو احد المبعدين عن الاردن انه ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيسها بالخارج خالد مشعل سيشاركون في تشييع جثمان القيادي إبراهيم غوشة.

وشكر الرشق وهو رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، الملك عبد الله الثاني لموافقته على دخول قيادة الحركة للأردن، للمشاركة في تشييع غوشة.

 

 

وفي وقت سابق سمح الاردن لخالد مشعل في تشييع والده فيما تحدث تقارير عن زيارات غير معلنة بدعوة من الاجهزة الامنية الاردنية

وتوفي اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، الناطق السابق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المهندس إبراهيم غوشة.

وكان الأردن قد أغلق مكتب حماس في عمان عام 1999، وأبعد قيادتها إلى قطر، فيما عاد غوشة عام 2001 وفُرضت عليه الإقامة الجبرية ومنع من السفر لسنوات عدة.

 


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