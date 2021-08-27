الاردن يسمح بمشعل وهنية بالمشاركة بجنازة احد قادة حماس

يشارك ثلاثة من ابرز قادة حركة حماس بجنازة الناطق الرسمي السابق للحركة ابراهيم غوشة بعد ان سمحت لهم السلطات الاردنية بزيارة البلاد.

وقال القيادي عزت الرشق وهو احد المبعدين عن الاردن انه ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيسها بالخارج خالد مشعل سيشاركون في تشييع جثمان القيادي إبراهيم غوشة.

وشكر الرشق وهو رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، الملك عبد الله الثاني لموافقته على دخول قيادة الحركة للأردن، للمشاركة في تشييع غوشة.

يصل الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأخ خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج،إلى عمّان يوم غد الجمعة للمشاركة في تشييع جثمان الأخ الحبيب المجاهد إبراهيم غوشة رحمه الله

كل الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني لموافقته على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) August 26, 2021

وفي وقت سابق سمح الاردن لخالد مشعل في تشييع والده فيما تحدث تقارير عن زيارات غير معلنة بدعوة من الاجهزة الامنية الاردنية

وتوفي اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، الناطق السابق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المهندس إبراهيم غوشة.

وكان الأردن قد أغلق مكتب حماس في عمان عام 1999، وأبعد قيادتها إلى قطر، فيما عاد غوشة عام 2001 وفُرضت عليه الإقامة الجبرية ومنع من السفر لسنوات عدة.