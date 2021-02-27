الاردن يعزز قواته البرية والجوية على الحدود السورية والعراقية

أعلن الجيش الاردني عن تعزيز قواتة البرية والجوية على الحدود السورية والعراقية بعد ساعات من احباط عمليات تسلل لمسلحين من الاراضي السورية

تعزيزات باسناد جوي

وافادت القوات المسلحة الأردنية عن تعزيز انتشار وحدات حرس الحدود على الجهة الشمالية “العراق” والشرقية “سوريا” للبلاد، بمجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن القوات الخاصة ورد الفعل السريع، تشمل فرقا مختصة في الواجبات الأمنية المدربة والمؤهلة والمزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة.

الطائرات جاهزة على مدار الساعة

يأتي ذلك إضافةً إلى طائرات من سلاح الجو الملكي جاهزة على مدار 24 ساعة لإسناد القوات البرية المنتشرة وتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه لمنع عمليات التسلل والتهريب، لمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم.

وأوضحت بترا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، كان قد وجه قبل يومين بتعزيز وحدات حرس الحدود المنتشرة على طول الحدود الشمالية والشرقية، لتعزيز دورها في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وزيادة قدرتها على حماية حدود المملكة ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.