الاردن يعزل "اربد" ووفيات في الدول العربية بسبب كورونا

قررت الحكومة الاردنية عزل مدينة إربد شمال البلاد بشكل كامل عن باقي مناطق المملكة بسبب كورونا

وسجلت المدينة المذكورة 26 اصابة فيما سجلت العاصمة عمان 14 اصابة ليصل عدد الحالات في البلاد الى 212 حالة

* قررت الحكومة إتخاذ مزيد من الاجراءات الاحترازية:

1) عزل محافظة إربد بشكل كامل

2) حماية للمناطق الأخرى داخل إربد، سيتم عزل قصبة إربد والقرى التابعة لها: أيدون جحفية الحصن الصريح حبكا عن باقي مناطق المحافظة.

3) تستمر الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة بإيصال الخدمات الضرورية بمناطق العزل

4) يسمح لكل مواطن بالخروج بشكل فردي داخل قريتهم فقط وبموجب التعليمات بين 10 صباحاً و6 مساءً.

5) التأكيد على أنّ الوضع في محافظة إربد ما زال تحت السيطرة رغم زيادة الاصابات والفرصة لابقائه تحت السيطرة في حال الالتزام التعليمات.

6) دعوة المواطنين من المخالطين لإجراء الفحص اللازم.

الجزائر

ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 25 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 367 حالة بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة فقد تم تسجيل حالتي وفاة بمدينة قسنطينة، ويتعلق الأمر برجل مسن (90 سنة)، بالإضافة إلى امرأة (58 سنة) عائدة من فرنسا، أما الوفاة الثالثة فطالت سيدة من مدينة تيزي وزو (53 سنة)، والرابعة سائق سيارة إسعاف بمستشفى بوفاريك.

كما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي غادرت المستشفى 29 حالة، منها 5 حالات تماثلت للشفاء اليوم.

إصابة 20 عراقيا بفيروس كورونا في خمس دول

أعلنت وزارة الخارجية العراقية على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف اليوم الخميس، عن وفاة مواطن عراقي في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار بيان سابق للوزارة، إلى إصابة 20 عراقيا في 5 دول بفيروس كورونا. وقال الصحاف: "تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا لأحد أبناء الجالية العراقية المقيمين في إيران، و10 حالات في الأردن، و6 في إيطاليا، و2 في لبنان، وحالة واحدة في كندا".

وأضاف، أن "السفارات العراقية في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوالهم، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

يشار إلى أن سفيرة بغداد لدى روما صفية طالب السهيل، أعلنت الثلاثاء الماضي عن إصابة عائلة عراقية في إيطاليا بكورونا المستجد.

السودان

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم الخميس، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت تقارير وزارة الصحة، "عدم وجود حالات جديدة بالفيروس، وأن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى الأول من أمس، بلغ 13 حالة، وتم السماح لـ42 شخصا بالخروج من العزل، بعد أن أثبت الفحص سلامتهم".

وأكدت التقارير، عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونوهت، إلى أن "عدد القادمين من الدول الموبوءة نهاية شهر يانير الماضي، بلغ 2017 شخصا، وأنه تمت متابعة 1427 حالة في عدد من الولايات".

مصر.. الإعلان عن أول وفاة

ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن كلية العلوم بجامعة الأزهر سجلت أول وفاة بفيروس كورونا طالت أحد الأساتذة المتفرغين بقسم الكيمياء.

وكشف مصدر مطلع بالكلية، رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" المصري، أن الكلية اتخذت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فور ظهوره في مصر وتم تعقيم الكلية بالكامل، وتم توجيه رسالة لاثنين من الأساتذة من ضمن المتواجدين مع الحالة قبل وفاتها بالفيروس.

وأوضح المصدر، أنه تم اكتشاف الحالة منذ أسبوع تقريبا وتم نقلها مباشرة من خلال وزارة الصحة إلى مستشفى العزل الطبي بالعجمي في الإسكندرية.

سورية

أعلنت وزارة الصحة السورية سلامة الفريق الإعلامي الذي زار مركزا للحجر الصحي من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن نتيجة الفحص جاءت سلبية للفريق الذي ضم ممثلين عن وكالة سانا وقناتي السورية، والإخبارية، وقام بمهمات إعلامية في مركز الدوير للحجر الصحي.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن ثلاثة ممن كانوا في مركز الحجر المذكور مصابون بكورونا، وإثر ذلك توالت مطالبات بفحص الفريق الإعلامي الذي زار المركز، قبل تحويل المحجور عليهم فيه إلى فندق مطار دمشق الدولي.

يذكر أن سوريا أعلنت عن تسجيل 5 إصابات بالفيروس حتى أمس.