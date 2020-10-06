الاردن يعلن الحظر الشامل ليومين وتعليق دوام المدارس

أعلن مدير عمليات خليّة الأزمة في الاردن العميد مازن الفراية فرض حظر التجول الشامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة الـ12 منتصف ليلة الخميس ولمدة 48 ساعة لينتهي في الـ 12 من منتصف ليلة السبت.

وأوضح خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء الثلاثاء، أنه سيتم تكرار تطبيق الحظر الشامل بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وإلى إشعار آخر.

وأشار إلى أنه وخلال فترة الحظر الشامل لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج وستستثنى فقط فرق التقصي الوبائي والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية.

وأضاف أنه وبخصوص الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر؛ فيتمّ السماح لهم بالمرور خلال أيّام حظر التجوّل الشامل، بمجرّد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنيّة.

وقال الفراية "اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة في جميع محافظات ومناطق المملكة".

وأكد الفراية أنه وباستثناء الأيام التي يُفرض فيها حظر التجوّل الشامل؛ سيستمر سريان حظر التجوّل الجزئي يوميّاً، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للمنشآت، وبعد الساعة الواحدة صباحاً للمواطنين، وحتّى الساعة السادسة صباحاً؛ ولا يسمح خلالها بالخروج إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

كما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تعليق دوام طلبة المدارس اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى إشعار آخر.

وأوضح أن امتحانات الثانويّة العامة والبرامج الدوليّة ستيقى في موعدها.

وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل 1537 اصابة جديدة بكورونا في المملكة، بينها 1507 حالة محلية.

وقال جابر إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا في المملكة الثلاثاء، مما يرفع حالات الوفاة الى 122 حالة منذ بدء الجائحة.

وأشار الى أنه تم تسجيل 94 حالة شفاء، بالاضافة الى إجراء 19169 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1330605 فحصاً.