مصر والعراق يسجلان قفزة بحصيلة الإصابات اليومية بكورونا والاردن يفتح المساجد والكنائس

سجلت مصر والعراق الخميس، قفزة بحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، فيما أعلن الاردن أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على اغلاقها في مواجهة الفيروس.

واحصت مصر الخميس 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما قالت وزارة الصحة في بيان إنها سجلت أيضا 29 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و845 حالة وفاة”.

وأبدت مصر الأسبوع الماضي، مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/ آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

من جهته، أعلن العراق الخميس، تسجيل 322 إصابة بفيروس كوورنا، أغلبها بالعاصمة بغداد، في قفزة بالحصيلة اليومية للإصابات، غداة تحذيرات من تحول المدينة إلى بؤرة للوباء.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إن مختبراتها سجلت 322 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت أن منطقة الرصافة في بغداد سجلت 194 حالة، فيما بلغت الإصابات في منطقة الكرخ بالعاصمة أيضا 27 حالة، بينما توزعت باقي الحالات على مناطق أخرى.

ووفق البيان نفسه، سجلت العراق أيضا 4 وفيات، و67 حالة تعافي.

وبحصيلة اليوم، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 5 آلاف و457، توفي منهم 179، وتعافى ألفان و971.

وتأتي الحالات الجديدة بالتزامن مع تحذيرات من تحول بغداد إلى بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد بعد تزايد الحالات المسجلة.

والأربعاء، حذر محافظ بغداد محمد جابر العطا، من "تحول بغداد إلى مدينة موبوءة بفيروس كورونا"، مؤكدا أن "الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد وأعداد المصابين في تزايد"، فيما انتقد ضعف الالتزام بالتوجيهات الصحية.

فتح مساجد وكنائس الاردن

الى ذلكـ أعلن الاردن الخميس أنه سيعيد فتح المساجد والكنائس امام المصلين اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أكثر من شهرين على اغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.