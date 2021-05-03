الاردن يعيد فتح معبرين مع سورية والسعودية

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية يوم الإثنين 3 مايو أيار 2021 أنها قررت إعادة فتح معبرين برييين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو تسعة أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية إن "وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) بواقع (200) شخص يومياً وفي مركز حدود جابر (مع سوريا) بواقع (150) شخصا يومياً وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات".

على الوافدين الى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة الكترونية حكومية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" و "غيت واي تو جوردان" واجراء فحص كورونا (بي سي آر) قبل خمسة ايام من مجيئهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله الى المملكة وحجر صحي لمدة 14 يوما في حال كان مصابا.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت هذين المعبرين في آب/اغطس الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيهما.

أعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر العقبة- نويبع مع مصر إلى طبيعتها بعد نحو عام من إغلاقه.

وكان الأردن أعاد في 29 تشرين الأول/اكتوبر الماضي فتح ثلاثة معابر حدودية مع السعودية واسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

والمعابر الثلاثة هي مركز حدود "المدورة" مع السعودية، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين (مع الاراضي الفلسطينية واسرائيل).

مركز حدود المدورة (جنوب المملكة)، وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) يستقبل مئة مسافر يوميا، فيما يستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافرا.

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية وسُجلت الاحد 824 إصابة و26 وفاة بعد ان كانت بلغت أرقاما قياسية الشهر الماضي ووصلت الى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 آذار/مارس.

وفي الإجمال سجل الأردن أكثر من 712 الف إصابة بفيروس كورونا و8897 وفاة.