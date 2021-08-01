الاردن يغلق المعبر الحدودي مع سورية

اغلق الأردن معبر “جابر” الحدودي مع سوريا مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة تطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية الأردنية إنه سيتم إعادة فتح المعبر حال توافر الظروف الملائمة لذلك ونقل تلفزثون الغد الاماراتي عن مصادر في عمان بأنه كانت هناك آمال لفتح هذا المعبر اليوم الأحد بشكل كامل أمام حركة المسافرين من وإلى البلدين، إلا أن الداخلية الأردنية أصدرت أمس قرارا بإغلاق الحدود بشكل كامل ومفاجئ، كما تحدثت مصادر أمنية عن وجود احتكاكات بين المعارضة السورية وبين القوات الحكومية في منطقة درعا جنوبي سوريا على الحدود بين البلدين.

وتابع المصدر: “هناك تخوف من زحف تلك الاشتباكات نحو الحدود، وتبعاً للقرار فإن الحركة التجارية ستتوقف بين البلدين، كذلك حركة تنقل المسافرين والسياح”.

وأشار إلى أن تلك النقطة الحدودية، معبر جابر، لم تهنأ بالفتح بشكل كامل منذ انطلاق الأحداث في سوريا، وعادة ما يتم الإعلان عن إلقاء القبض على متسللين من سوريا إلى الأردن وبحوزتهم أسلحة أو مخدرات، ويبدو أن القرار الأردني جاء لحفظ أمن تلك المنطقة ومنع أي تدخلات فيها.

ولفت إلى أن من المحتمل أن تهدأ الأوضاع خلال الأيام المقبلة وأن يشهد المعبر عودة العمل من جديد به.