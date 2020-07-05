الاردن يفتح مطاراته جزئيا اعتبارا من نهاية الشهر الجاري

أعلن رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز الأحد، إن "الحكومة تستعد لفتح المطارات للرحلات الدولية نهاية الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا تزيد خطورة عن الأردن" من حيث انتشار وباء كورونا.

وقال الرزاز وفق تصريحات اوردتها وسائل اعلام محلية، أن الحكومة أجرت مراجعة عميقة لتجربة الأردن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن "الحكومة وضعت أولوياتها للمرحلة المقبلة خلال الاجتماع الحكومي السبت.

وكشف الرزاز عن مشروع مطار جديد، وألياف ضوئية مبينا أنهما يعدان مشروعين حيويين للاقتصاد الأردني.

ومن جانبه، أشار وزير الصحة سعد جابر إلى وجود خلية لفتح المطار بحيث يتم دراسة الدول التي تشابه الأردن في الوضع الوبائي، بحيث يتم فحص أي شخص بالفيروس يكون غير مصاب.

وقال جابر أنه يتم دراسة الدول التي تشابه الوضع الوبائي في الأردن وفق 6 عوامل عبر آلية محوسبة: كعدد الاصابات وعدد الوفيات، وعدد الفحوصات، بحيث يتم تحديد هذه الدول والسماح للأردنيين ومواطني تلك الدول لتكون المعاملة بالمثل، وذلك من خلال طرق دبلوماسية، وهو نوع من الآلية التي سيتم وضعها عند فتح المطار.

وأعلن وزير الصحة الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي تسجيل 14 اصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للاصابات إلى 1164 حالة.

وتوزعت الحالات كالآتي: 3 حالات لسائقي شاحنات على معبر العمري أحدهم أردني، وحالتان على معبر حدود الكرامة لغير أردنيين، و8 حالات من القادمين في فنادق الحجر (5 من الامارات، حالة السعودية، وحالتان من مصر)، فيما كانت الحالة الأخيرة محلية ومخالطة لزوجها المصاب، وكانت العمارة التي يقطنانهما تحت الحجر.

وأعلن عن اجراء 5508 فحوصات كورونا.

وبين أنه تم انشاء تطبيق يحمل اسم صحتك ويعطي أحدث الأخبار حول فيروس كورونا وتنبيهات حول الفيروس، ليتم تبليغ الأردنيين عن كل ما يتعلق بالفيروس وايصاله معلومات صحية، وبعض الأمور الأخرى مستقبلاً.

