الاردن ينفي اتخاذه قرارا بالمشاركة في مؤتمر البحرين

نفى وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي الخميس، أن تكون المملكة اتخذت قرارا بالمشاركة في ورشة البحرين، كما سق ان صرح البيت الأبيض في ويقت سابق.

وكان البيت الابيض قال أن مصر والأردن والمغرب، أبلغت الإدارة الأمريكية أنها ستحضر مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ما يعتبر الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن".

وأضاف، بأن "مشاركة الأردن ومصر تشكل أهمية خاصة كون البلدين لاعبين أساسيين في جهود المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية".

واورد موقع "عمون" عن الصفدي قوله في حديث لقناة "المملكة" ، إن "الأردن لم يعلن موقفه بعد من المشاركة في ورشة البحرين او عدمها، وذلك لأنه يمارس حقه بالتشاور مع الدول الاصدقاء".

واضاف أن "الأردن عندما يتخذ قراره حول المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية، سيعلنه بنفسه وبوضوح تام دون أي تردد".

وشدد الصفدي على ان "الأردن هو من يقرر موعد إعلان قراره، سواء كان بعدم المشاركة او المشاركة في الورشة. نحن لا نعمل في فراغ، بل نعمل بمجتمع دولي".

وأوضح أنه إذا كان الطرح في ورشة البحرين منسجما مع الموقف الأردني الثابت فقد يقبله، وأي طرح لا ينسجم مع الموقف الأردني "سنقول لا".

وأكد أن الأردن وفلسطين ينسقان بشكل كامل ومستمر وينطلقان من ذات الثوابت، ولهما الاهداف ذاتها.

وأشار الصفدي الى أن الأردن قادر على الدفاع عن حقوقه.

