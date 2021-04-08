الاردن ينفي اطلاق سراح عوض الله

نفى مصدر رسمي اردني ان المتهم باسم عوض الله الذي تسلم رئيس مكتب الملك عبدالله الثاني سابقا ووزيرا للمالية ان يكون قد غادر البلاد واكد ان المذكور موقوف ذمة القضية التحقيقية.

وجاء تصريح المصدر الرسمي الاردني الذي نقلته وسائل الاعلام الرسمية في البلاد على خلفية تداول منصات التواصل الاجتماعي انباء عن مغادرة عوض الله في طائرة خاصة مساء الاربعاء

واعتقل عوض الله يوم السبت مع الشريف حسن بن زيد بتهمة التآمر على امن البلاد، وراجت معلومات لم يؤكدها الاردن حرفيا انه كان يسعى لزعزعة امن البلاد من دون التوضيح الى ماهيه هذه الاهداف

وكانت السلطات وضعت الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله، قيد "الإقامة الجبرية"، قبل أن يعلن الأخير، أمس الأربعاء، أن ولي العهد السابق بات في "وصايته".

يشار إلى أن عوض الله كان قد شغل منصب رئاسة الديوان الملكي الهاشمي الأردني بين 2007 و2008، إلى أن اعفي من منصبه وانتقل إلى السعودية حيث عمل مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت، الأربعاء، إن الوفد السعودي الذي زار عمان برئاسة وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، طالب بالإفراج عن عوض الله، قبل أن تنفي الخارجية السعودية ذلك وتؤكد وقوفها ودعمها للاجراءات التي اتخذها العاهل الاردني