الاردن يوقف الرحلات القادمة من الهند ويحجر الواصلين

قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الاردنية ، عادل البلبيسي، الاثنين، إنّ الأردنيين القادمين من الهند سيحجر عليهم مؤسسيا 14 يوما.

وامس الاحد اعلن وزير النقل وجية عزايزة، إن الأردن قرر إيقاف رحلات القادمين من الهند، والأشخاص المتواجدين بها قبل 14 يوما من تاريخ مغادرتهم للهند.

وأضاف عزايزة، في تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا وذلك للتصدي لها، ومنعا لنقل العدوى للأردن.

وأشار، إلى أن القرار جاء في ضوء تطورات الحالة الوبائية في الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.

وبين عزايزة، أن أي قرار يتخذ لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي محليا.

وأوضح، أن استمرار قرار إيقاف الرحلات مع القادمين من الهند والمتواجدين خلال 14 يوما يعتمد على المعلومات والدراسة الواردة من اللجان الوطنية للأوبئة.

وبين عزايزة، أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحي في المطارات مستمر، وأنه يجب إحضار فحص PCR قبل القدوم للأردن.