الاردن يوقف تخفيف الحظر بعد اكتشاف 11 اصابة بالكورونا

اوقف الاردن عملية التخفيف من الحظر والتي كان قد اردج انطلاقها يم الاحد المقبل بعد اكتشاف 11 حالة اصابة بفايروس الكورونا شمال البلاد

ولفت وزير الاعلام امجد العضايلة أن "ثمانية أيام متتالية مرت ولم نسجّل فيها حالات إصابة داخل المملكة بحمد الله، وكنّا نأمل أن نستمرّ في ذلك وصولاً إلى إعلان الانتهاء من هذا الوباء كليّاً؛ لكن بالأمس، سُجّلت حالة إصابة في مدينة المفرق، التي لم تشهد تسجيل أيّ إصابات سابقاً".

وانتشر الفايروس من خلال مخالطة سائق شاحنة قادم من الخارج لعائلته وقال وزير الصحة سعد جابر ان جميع المصابين من عائلة السائق

وكان الاردن قد اعلن امس لليوم الثامن عدم اكتشاف اي اصابة في البلاد وهو ما شجع الحكومة على تخفيف من عملية الحظر السماح للسكان باستخدام مركباتهم من السابعة صباحا حتى السادسة مسائا ، علما ان سمح للسيارات اولا بالتناوب بين الارقام الزوجية والفردية .

وأضاف الوزير في إيجاز صحفي مساء الخميس، أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى اليوم، ليصبح عدد الأشخاص المتبقّين قيد العلاج 65 شخصاً، لافتاً إلى أنه تم إجراء 4624 فحصاً لهذا اليوم.

وبين جابر أنه سيتم إرسال 14 فرقة تقصٍّ وبائي إلى منطقة إصابة السائق لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح أنه تم إعداد موقع لحجر السائقين على حدود العمري، نظراً لعدم جدوى الحجر المنزلي.