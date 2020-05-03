الاردن.. يوم سادس بلا كورونا وقرار برفع كل القيود عن النشاط الاقتصادي

تاتي الخطوة فيما أعلن وزير الصحة عدم تسجيل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن لليوم السادس على التوالي.

أعلن الأردن الأحد رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من أزمة سيولة.

وترفع المملكة القيود منذ أسبوعين للسماح للأنشطة التجارية بمعاودة أعمالها لكنها قيدت ذلك بتقليل عدد الموظفين وقواعد تباعد بين الأفراد وإرشادات صحية.

وتاتي الخطوة فيما أعلن وزير الصحة سعد جابر عدم تسجيل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن لليوم الاحد، وهو السادس على التوالي الذي لا تسجل فيه حالات جديدة.

كما أعلن تسجيل حالة لسائق من جنسية عربية قادم من حدود جابر ولم يسمح له بالدخول بذلك يصبح عدد الحالات الكلي 461 حالة.

وتضمن القرار الصادر الاحد فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الانتاجية شريطة أن لا تقل العمالة الأردنية عن 75%.

كما قررت الحكومة استثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية.

كما تم السماح لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%.

وقررت الحكومة السماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية والغاء نظام الفردي والزوجي، اعتباراً من الأحد المقبل.

كما تقرر السماح للمطاعم ومحال الحلويات حتى الساعة السادسة بنظام المناولة وحتى الثامنة بخدمات التوصيل والغاء الالزام بفحص الكورونا.

وسمحت الحكومة للمخابز ببيع الحلويات، شريطة أن تكون مغلفة ومعدة مسبقاً.

وأشار إلى أنه تم اغلاق 615 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد توفر الكمامات بالمؤسستين العسكرية والمدنية بعدد 4 ملايين كمامة وأسعارها بمتناول الجميع.

الزامية الكمامات

وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة عن اصدار أمر الدفاع رقم 11 الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الاجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات.

ويتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء قمامة وقفازات قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور.

كما يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات المباشرة للجمهور والعاملين بالتوصيل بارتداء الكمامات والقفازات.

ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 400 دينار واغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.

ولفت إلى أن الملاحقة لا تجري على الشخص في حال قام بدفع الحد الأدنى للمخالفة، مع السماح لوزير الصحة باصدار موعد دخول الأمر حيز التنفيذ

