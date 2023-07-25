الارصاد المصرية تحذر من حرارة الاربعاء

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من ارتفاع درجة الحرارة اليوم الاربعاء حيث من المفترض أن تبلغ ذروتها على كافة أنحاء، الجمهورية لتسجل القاهرة 42 درجة مئوية نهارا، فيما تبلغ بجنوب الصعيد 46 درجة.

واشارت الى ان سبب موجة الحر الشديد يعود إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهري يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويتسبب في تغير حالة الطقس ، واوضحت بان شهر يوليو الجاري هو الأسخن في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية

واعلنت الهيئة المصرية الرسمية توقعها بانخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، ولكن الأجواء تظل شديدة الحرارة نهارا في البلاد

وحذرت الهيئة المصريين من التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإصابة بالحروق، كما نصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وقبعات لحماية الرأس من أشعة الشمس.

وستكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء