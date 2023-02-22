الازهر يوضح انواع الجوارب التي لا يجوز المسح عليها اثناء الوضوء

حدد الازهر الشريف انواع الجوارب التي لا يجوز المسح عليها اثناء الوضوء واعتبر ان المسح على تلك الانواع يعني ان الصلاة باطلة

واكد الازهر ان "شروط المسح على الجورب، ونحوه، أن يكون ساترًا لمحل الفرض، وهو كل القدمين إلى الكعبين"

واوضح انه اذا كان الجورب لا يغطي محل الفرض، فلا يجوز المسح عليه

ويقول الفقهاء وعلماء الدين ان المسح على الجورب يكون في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

واكد عدم جواز المسح على الجورب القصير أو حتى الحذاء القصيرًا الذي لا يغطي موضع الوضوء من القدم

ويشير الأزهر الى ان عند المسح على خُفَّين في الوضوء يجب مراعاة الشروط الآتية: