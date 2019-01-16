الاسبوع في صور 16-1-2019
- عمال أثيوبيون يقومون بقطاف وجمع وغسل حبوب البن في تعاونية تيلامو في منطقة شيبدينو في سيداما. حيث يقوم المزارعون بكل العمليات المطلوبة كي يصبح البن جاهزا للاستخدام1 من 3
- القرويون الهنود يشاركون في حدث صيد جماعي خلال احتفالات بهوجالي بيهو في بحيرة جوراماري في بانباري. – وهو مهرجان حصاد يحتفل به في ولاية آسام الشمالية الشرقية بالهند2 من 3
- تزينت حديقة الحياة البرية في ولاية تشوروم شمالي تركيا بالثلوج التي أكسبت المنطقة جمالا شتويا أخاذا. وتعد الحديقة المقامة عام 2012 على مساحة 450 دونما، الأولى من نوعها في تركيا، للتعريف بالحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية3 من 3
اختيار المحرر
1 - 4 من 12