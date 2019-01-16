الاسبوع في صور 16-1-2019

عمال أثيوبيون يقومون بقطاف وجمع وغسل حبوب البن في تعاونية تيلامو في منطقة شيبدينو في سيداما. حيث يقوم المزارعون بكل العمليات المطلوبة كي يصبح البن جاهزا للاستخدام 1 من 3

القرويون الهنود يشاركون في حدث صيد جماعي خلال احتفالات بهوجالي بيهو في بحيرة جوراماري في بانباري. – وهو مهرجان حصاد يحتفل به في ولاية آسام الشمالية الشرقية بالهند 2 من 3