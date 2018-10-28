الاسبوع في صور-28-10-2018

المصطافون يتوافدون على شاطئ جزيرة بوراكاي الفلبينية والذي أعيد افتتاحه بعد توقف دام ستة أشهر 1 من 4

العلم الوطني اللبناني يرفرف على سد مع تحطم الأمواج على شواطئ ممشى منارة بيروت 2 من 4

حجاج بوذيون يصلون أمام الصخرة الذهبية في ميانمار 3 من 4