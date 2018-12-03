الاسبوع في صور-3-13-2018
- متسابقون إندونيسيون يجلبون جواميسهم وأبقارهم للمشاركة في حدث وسباق سنوي على التربة الموحلة في حدث موغل في القدم. ويشارك فيه فرسان على عربات رياضية تقودها الثيران تعرف محليا باسم "باكو جاوي"1 من 4
- مهرجان للمشروبات ولفنون غرب جزيرة سومطرة الاندونيسية. حيث تعد المنطقة موطنا لمشروب غريب يستخلص من أوراق النبات بدلا من حبوبه، وقهوة كاوا داون المصنوعة من قشور جوز الهند. وهو مشروب عتيق يرجع تاريخه إلى الفترة الاستعمارية عندما كان عدد قليل من السكان المحليين قادرين على شراء حبوب البن2 من 4
- قرويون روس يحصدون الجليد من بحيرة محلية بالقرب من مستوطنة أوي، مع درجة حرارة الهواء عند 41 تحت الصفر. ويعتمد الناس في جمهورية ساخا (ياقوتيا) على إذابتهم للجليد لتوفير المياه بسبب البرودة الشتوية في المنطقة المغطاة بالرخام الصقيعي.3 من 4
- باعة السمك في سوق للمزارعين في مدينة ياكوتسك في سيبيريا الشرقية، حيث درجة حرارة الجو عند 35 درجة مئوية تحت الصفر.4 من 4
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