الزعيم النازي أدولف هتلر

أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أن الزعيم النازي أدولف هتلر ظل على قيد الحياة حتى عام 1955 ، أي بعد عشر سنوات من تاريخ وفاته الموثق رسميًا .

ووفقًا لتقرير مدير شبكة الاستخبارات الأمريكية في عاصمة كاراكاس الكولومبية الذي سلمه لمشرف له عام 1955، فإن العميل الذي يرمز له بـ CIMELODY-3 التقى فيليب سيتروين ضابط سابق في قوات النخبة الألمانية ، والذي كشف أن هتلر لا يزال حيًا .

ومن جانبه، اعتبر "سيتروين" أن الدول المتحالفة لا يمكنها ملاحقة هتلر قضائيًا فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها بسبب مرور عشر سنوات على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الروايات التي ظهرت متعلقة بنظرية المؤامرة على مدار عقود من الزمن حول فرار القيادات العليا النازية إلى أمريكا الجنوبية بما فيهم الشخصيات الأسوأ سمعة.