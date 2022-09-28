الاستخبارات البريطانية تحدد موعد اعلان بوتين ضم اراضي اوكرانية

توقعت الاستخبارات البريطانية ان يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم مناطق سيطرت عليها قواته خلال الحرب الجارية في اوكرانيا والتي اجرت استفتاء اعلنت نتائجه امس الثلاثاء، وذلك عندما يلقي خطاباً متوقعاً في البرلمان الجمعة.

وتقول وزارة الدفاع البريطانية إن "قادة روسيا يأملون بالتأكيد بأن يُنظر لأي إعلان بالضم على أنه تبرير لـ"العملية العسكرية الخاصة" وسيعزز من الدعم الوطني للحرب".

من جانبه اكد رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، الأسبوع الماضي إنه "سيدعم" عملية ضم المناطق لروسيا - وهي لوهانسك ودونيتسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب. وتقول وكالات أنباء روسية إن الإجراء الشكلي لعملية الضم يمكن الانتهاء منه يوم الأربعاء أو الخميس.

يذكر ان روسيا اعلنت ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، بعد يومين فقط من إجراء الكرملين استفتاء حول الضم هناك.

وقالت روسيا يوم الثلاثاء ان 98 بالمئة من المشاركين في الاستفتاءات في مقاطعات خيرسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغاسنك الأوكرانية صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا