الاستخبارات التركية تعتقل عناصر اخطر خلية للموساد

كشفت تقارير الاستخبارات التركيه مسربة الى وسائل الاعلام عن تفكيك خلية نشطة للموساد الاسرائيلي في تركيا كونة من 15 شخصا في الاراضي التركية

وقال الاعلامي التركي الدكتور محمد كانبكلي ان الخليه مدربه جيدا للتجسس على الصناعات العسكريه وكذلك جمع معلومات عن بعض المعارضين العرب المقيمين في تركيا

( ضربه جديده للموساد )



"قبل قليل الاستخبارات التركيه تسرب للاعلام عن قبضها لخليه تتبع الموساد في اسطنبول

.

الخليه مدربه جيدا للتجسس على الصناعات العسكريه وكذلك جمع معلومات عن بعض المعارضين العرب المقيمين في تركيا

.

" الخليه مكونه من اتراك وعرب " pic.twitter.com/Xh5P73p8Qa — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) July 3, 2023

واوضح بان " الخليه مكونه من اتراك وعرب " من بينهما الجاسوسان " محمد فيلي " وعبدالله فلاح" ، قال المصدر ان المخابرات التركية اصادتهما وهما يتعقبان صحفي مصري معارض وطبيب مصري في مركز طبي بالفاتح باسطنبول،كذلك راقبا مواطن مصري يعمل في مكتب صرافة في فاتح أق سراي ومراقبة جمعيه تسمى " الايادي البيضاء

وحسب مصادر التحقيقات فان بريانشي باتيل كولهاري وهو مدير شركة برامج التجسس التي يقع مقرها في تل أبيب ، Cyberintellingence International Private Ltd كان على اتصال دائم بالجواسيس في إسطنبول، وهو المشرف والموجه لاختراق هواتف الأشخاص المستهدفين ببرامج التجسس

وتحدثت التقارير عن ان جواسيس الموساد " السوريين واللبنانيين الذين تم اصطيادهم في خلية التجسس كانوا غايه في الاحتراف،واجتازوا خمس مراحل التدريب بنجاح ونفذوا عملية تجسس لصالح الموساد وتحديدا على مبنى بحارة حريك ببيروت الطابق الثالث من المبنى كان يقطنه شخصيات عسكريه وسياسيه تابعه لحزب الله

واضافت المصادر ان الشكبه كانت وراء سرقة هاتف الاردني " هشام يونس يحيى قفيشه مالك شركة " ترنيد جيو " والتي مقرها تركيا

كذلك قاموا بسرقة كمبيوتر ووثائق من مسكنه في منطقة ببشاق شهير، علما ان هشام فرضت عليه الولايات المتحده عقوبات بتهمة تمويل حماس

وتشير معلومات المخابرات التركية ان الموساد طور أساليب معقدة للغاية لتجنب وقوع جواسيسه بيد جهاز المخابرات التركي، الا انه لم يفلح في الافلات من قبضة ابراهيم قالن مدير الاستخبارات التركي الجديد