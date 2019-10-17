الاستخبارات الروسية تحيي التعاون مع نظيراتها الأميركية

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الروسي الخميس إنه بصدد إحياء التعاون مع الوكالات الأميركية حول الأمن الالكتروني على الرغم من توترات كبيرة بين الدولتين.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الروسي الكسندر بورتنيكوف للصحافيين في تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس للأنباء "نحن بصدد استعادة تلك العلاقات"، وذلك على الرغم من تبادلهما اتهامات بشن هجمات الكترونية في السنوات الماضية.

وقال بورتنيكوف "ناقشنا العديد من المسائل مع الأميركيين منها ما يتعلق بتوفير الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني".

واضاف "مؤخرا زوّد جهاز الاستخبارات الأميركي روسيا معلومات عن أشخاص محددين وخطط لتنفيذ هجمات في بلادنا".

ولفت الى أن الروس والأميركيين "دائما ما كانت بينهما علاقات عمل بغض النظر عن الوضع في العلاقات السياسية بين بلدينا".

وتسببت اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب عبر استخدام مقرصنين ومواقع التواصل الاجتماعي، بتدهور العلاقات إلى المستوى الذي كانت عليه إبان الحرب الباردة.

العام الماضي اتهمت واشنطن ولندن الدولة الروسية ب"أنشطة سيبرانية خبيثة" تؤثر على الحكومات والشركات وبنى تحتية حيوية في أنحاء العالم.

وحامت الشكوك حول موسكو في هجمات سيبرانية كبيرة في السنوات الأخيرة تعرضت لها شخصيات في الحزب الديموقراطي الأميركي ووكالة مكافحة المنشطات ومطار أوديسا في أوكرانيا.

ونفت روسيا بشدة المسؤولية عن تلك الهجمات وقالت إنها نفسها وقعت ضحية هجمات الكترونية أميركية على مؤسسات حكومية وشبكة الكهرباء الوطنية ومؤسسات مالية.

وفي حزيران/يونيو كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة كانت تقوم بالفعل بهجمات أدت إلى اختراق شبكة الكهرباء الروسية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 شكر الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره الاميركي المساعدة التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) في إحباط مخطط هجوم في مدينة سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا.

