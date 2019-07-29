الاستخبارات العراقية: البغدادي "المشلول" يتحكم بقرارات داعش

اكدت الاستخبارات العراقية ان زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي موجود في سوريا ويعاني من مشاكل صحية وخاصة الشلل ولكنه لا يزال يحظى بنفوذ ملموس داخل التنظيم

ونقلت صحيفة الصباح العراقية عن رئيس خلية "الصقور" الاستخباراتية العراقية، أبو علي البصري" قوله أن البغدادي، بعد تصفية قادة تنظيمه والانتكاسة العسكرية لـ"داعش" في سوريا والعراق، واجه "خطرا داهما" من قبل معاونيه العرب والأجانب، لكنه أعطى أولوية كبرى إلى التصدي للإختراقات الاستخباراتية وحفظ تنظيمه من الانقسامات.

واشار الى ان "البغدادي ما زال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات أجنبية وعربية وعراقية، وقد أجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قتلوا على يد "الصقور" خلال العمليات المشتركة في سوريا وعمليات تحرير نينوى والرمادي وصلاح الدين وباقي المناطق المحتلة".

وأكد البصري أن البغدادي يعاني من عجز وشلل في أطرافه إثر إصابته في العمود الفقري بشظايا صاروخ، خلال عملية نفذتها خلية "الصقور" بالتنسيق مع سلاح الجو العراقي لاستهداف اجتماع قادة التنظيم في منطقة هجين بريف دير الزور في سوريا قبل تحريرها عام 2018.

وأواخر أبريل الماضي، نشر تنظيم "داعش" عبر أساليب دعايته شريط فيديو جديدا ظهر فيه البغدادي جالسا لأول مرة منذ عام 2014.