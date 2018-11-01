مقاتلون من تنظيم داعش/ أرشيفية

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من إلقاء القبض على 3 إرهابيين في منطقة الرطبة بمحافظة الأنبار، أحدهم كان عنصر استطلاع يقوم بجمع المعلومات عن بعض الشخصيات بغرض اغتيالها.

وشغل المعتقل الأول منصب ما يسمى بـ "المسؤول الإداري لولاية الرطبة" في التنظيم الإرهابي، في حين شغل الثاني منصب مسؤول التجنيد، وشارك بالهجوم الأخير على قضاء الرطبة. بينما شغل الثالث منصب مسؤول تجهيز المواد الغذائية والوقود.

وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.