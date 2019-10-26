الاستعداد لاعتصامات مفتوحة في العراق.. و"الداخلية" تحذر المتظاهرين

تستعد مجموعات من المحتجين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى لتنظيم اعتصامات مفتوحة في ساحات التظاهر رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأفادت مصادر حكومية لـRT بأن "المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد يستعدون الآن لبدء اعتصام مفتوح، وكذلك في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى".

وأضافت أن "القوات الأمنية تسعى إلى حصر الاحتجاجات في مكان واحد ومنع توسعه"، حيث أن فكرة الاعتصامات لا تروق للحكومة وتخشى أن تتسبب بتفاقم الوضع أكثر.

وأفاد مراسل RT في بغداد بأن "المئات ما زالوا يتجمعون في ساحة التحرير ويحاولون الوصول إلى المنطقة الخضراء، بينما يتوافد العشرات من المتظاهرين من مناطق أخرى للانضمام إليهم".

وكانت الداخلية العراقية أكدت في وقت سابق من اليوم أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت، أن القوات الأمنية ستتعامل مع المخربين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد "وفق قانون الإرهاب"

وجاء في بيان صحفي للقيادة أنه "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز ضمير".

وأضاف البيان: "وعليه فإن قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل".

وتابع: "كما أننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وستكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعو المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين".