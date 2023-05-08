الاسد في الرياض قريبا ويلتقي اردوغان قبل نهاية العام

رجحت مصادر اعلامية غربية ان الرئيس السوري بشار الاسد سيزور السعودية خلال ايام وتحديدا قبيل انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها المملكة قبل 19 أيار/ مايو المقبل.

الاسد في الرياض

وحللت وكالة انباء تاس الروسية عن تقرير لـ الخبير اللبناني في الشؤون السورية، نضال سابي، الذي عزا الخطوة السعودية بدعوة الأسد بشكل يستبق القمة، هو أن ولي العهد محمد بن سلمان يعتزم عقد اجتماع الرياض على أعلى مستوى في التاريخ كقمة لتوحيد الصف العربي، برعاية السعودية.

واعلن وزراء الخارجية العرب امس الاحد عن عودة سورية الى الجامعة العربية بعد انقطاع دام 12 عاما، وقال الامين العام احمد ابو الغيط ان الخيار امام الرئيس السوري مفتوح لحضور القمة العربية

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد زار الرياض فيما قام نظيره السعودي فيصل بن فرحان بزيارة دمشق حيث التقى بالرئيس بشار الاسد في اعلى لقاء بين المسؤولين من البلدين منذ انطلاق الثورة السورية

في الاثناء يقول “سابي”، “أعتقد أن ولي العهد السعودي سيوجه دعوة الى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب اردوغان إلى العاصمة الرياض كضيفي شرف.

لقاء اردوغان الاسد

على صعيد اخر فقد كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد قد يعقد خلال العام الجاري.

ويلتقي وزراء خارجية كل من تركيا وسوريا وروسيا وإيران في موسكو في 10 مايو الجاري وتوقع الوزير التركي ان يتم تحديد موقعد للقاء الزعيمان في اعقاب الاجتماع المذكور

بدوره أكد بشار الأسد أنه غير مستعد للقاء أردوغان إلا بعد انسحاب القوات التركية من سوريا ووقف دعم التنظيمات المعارضة

ومنذ الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شهر فبراير الماضي زار الاسد عمان والامارات وروسيا فيما تحدثت تقارير عن زيارة يقوم بها الى مصر لم يتم تحديد موعدها