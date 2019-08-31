الاسد يأمر بحل مجلس مدينته بعد خلاف مع ابناء خاله

امر الرئيس السوري بشار الأسد بحل مجلس مدينة اللاذقية، مدينته ومعقله دون أن تتضح أسباب الحل.

وحمل مرسوم رئاسي نشره المجلس في صفحته على "الفيسبوك" بتاريخ 28 من آب/ أغسطس الجاري مادتين الأولى تقضي بحل المجلس، والثانية بنشر المرسوم.

وفيما لم يوضح الاسد او ايا من المقربين اسباب الحل، فانه يتزامن مع خلافات بين الاسد وابناء خاله خاصة رامي مخلوف الخزان المالي والذراع التجاري لال الاسد.

وقالت مصادر ان الاسد وضع ابناء خاله قيد الاقامة الجبرية

ويتألف مجلس المدينة من 49 عضوا، ويرأسه فواز حكيم، ويختص المجلس بمتابعة ومعالجة القضايا الخدمية المتعلقة بمدينة اللاذقية، وهو يعمل بالتنسيق مع مجلس المحافظة الذي يرأسه المحافظ.

وحسب قانون الإدارة المحلية السوري رقم 107 تاريخ 2011 يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية ويحدد عددهم نسبة لعدد السكان في الوحدة الإدارة، وتجيز المادة 122 "لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل".