الاسد يبدأ زيارة رسمية الى موسكو يجري خلالها محادثات مع بوتين

وصل الرئيس السوري بشار الاسد الى موسكو الثلاثاء، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما اعلنته الرئاسة السورية والكرملين.

وقالت الرئاسة السورية إن مراسم استقبال رسمية جرت للاسد لدى وصوله الى مطار فنوكوفا الدولي برفقة "وفد وزاري كبير"، مشيرة الى ان ميخائيل بوغدانوف، ممثل بوتين كان في مقدمة المستقبلين.

واعلن الكرملين من جانبه ان بوتين سيستقبل الأسد الأربعاء، حيث سيجري الزعيمان محادثات تتناول سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية.

واضاف بيان الكرملين انه سيجري كذلك بحث "آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا وحول البلاد".

وتشهد سوريا منذ العام 2011، حربا مدمرة خلفت مئات الاف القتلى وتسببت في تشريد الملايين، فضلا عن الحاقها دمارا هائلا في البنية التحتية للبلاد.

ويدين الاسد بالفضل الى حليفته روسيا التي ادى تدخلها اضافة الى ايران عام 2015، في تحويل مسار الحرب لصالح القوات الحكومية السورية، ومكنها من تحقيق انتصارات في مواجهة الفصائل المعارضة وتنظيم داعش على حد سواء.

وينشر الجيش الروسي الافا من جنوده في انحاء سوريا، كما تعمل مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية من في الميدان مع القوات السورية وحلفائها.