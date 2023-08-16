الاسد يزيد رواتب الموظفين بنسبة 100% والليرة تنهار

سجلت الليرة السورية انهيارا فادحا لاول مرة في التاريخ حيث وصل سعر الصرف الى 15300 ليرة سورية مقابل الدولار (50 ليرة مقابل الدولار قبل الثورة) بالتزامن مع اعلان الرئيس السوري بشار الاسد زيادات على رواتب الموظفين بنسبة 100% فيما شهدت محافظات تابعة للاسد اضراب لوسائل النقل

الاسد يزيد رواتب الموظفين

وقالت الرئاسة السورية ان الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وتضمن المرسوم زيادات لمعاشات المتقاعدين من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.

وتشهد سورية غلاءا فاحشا في الاسعار دعت حتى الموالين والمدافعين عن نظام الاسد للخروج عن صمتهم وانتقاد الاوضاع المعيشية والمسؤولين العسكريين والامنيين واتهامهم بعدم الاكتراث باوضاع واوجاع المواطنين

كما نص المرسوم على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح الحد الأدنى 185940 ليرة سورية شهرياً.

اضراب وسائل النقل في مناطق النظام

واليوم الاربعاء شهدت مناطق سيطرة النظام السوري إضراباً لوسائل النقل الخاصة بعد رفع حكومة الاسد أسعار الوقود، وجاء الاضراب بعد اعلان الاسد عن زيادة الرواتب حيث أقرت حكومته تعديلات على أسعار المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل.

وأصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، في حين أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد

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