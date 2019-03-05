الاسد يسترضي ظريف ويدعوه الى دمشق

وكان الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة ظريف الأربعاء الماضي، واعتبر أن قبول استقالة ظريف يتعارض مع المصالح العليا للبلاد.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، وقرر تلبيتها.

وصرح ظريف بذلك في حوار أجرته معه قناة "الفرات" الفضائية اليوم الثلاثاء.

ووجه الأسد مؤخرا دعوة لظريف لزيارة دمشق، على خلفية تراجع الأخير عن قراره الاستقالة قبل أيام.

وكانت استقالة المسؤول الايراني جاءت على خلفية استقبال الرئيس السوري في ايران من دون اطلاعه على موعدها او دعوته لحضور اللقاءات او فحواها حيث بقي الوزير الايراني مغيبا الى ان علم بها من خلال وسائل الاعلام فيما كان قاسم سليماني مسؤول جيش القدس المطلوب دوليا احد الحاضرين للاجتماعات مع الاسد

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية اليوم أن قرار ظريف تقديم استقالته، جاء احتجاجا منه على عدم تبليغه المسبق بزيارة الرئيس السوري إلى طهران الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة ظريف الأربعاء الماضي، واعتبر أن قبول استقالة ظريف يتعارض مع المصالح العليا للبلاد.