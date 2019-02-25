الاسد التقى خامنئي في طهران

وصل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مساء اليوم، الإثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران

وصل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مساء اليوم، الإثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للاجتماع بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي والرئيس حسن روحاني

وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أجرى "زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، تخللها تقديم الشكر للجمهورية الإيرانية قيادة وشعبا على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب".

ونقلت سانا عن الأسد قوله، إن "تحقيق مصالح شعوب المنطقة يتطلب من حكوماتها التوقف عن الانصياع إلى إرادة بعض الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، وانتهاج سياسات متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، خاصة أن التجارب أثبتت أن الخضوع وتنفيذ إملاءات الغير، نتائجه أسوأ بكثير من أن تكون الدول سيدة قرارها".

يذكر أن إيران كانت من أول الدول التي تدخلت في الأزمة السورية بصورة علنية، وأرسلت عناصر من الحرس الثوري إلى سوريا، مما ساهم في تأجيج الصراع بين القوى المختلفة هناك.

ولم يعلن النظام السوري عن الزيارة الى هذا البلد الذي مده بالقوات العسكرية والمرتزقة لقمع الثورة الشعبية على نظامه