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الاسد يعفي وزير من الحكومة

منشور 11 أيّار / مايو 2020 - 12:49
اعفى الرئيس السوري بشار الاسد  الدكتور عاطف النداف
اعفى الرئيس السوري بشار الاسد  الدكتور عاطف النداف

اعفى الرئيس السوري بشار الاسد  الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك من منصبه وعين طلال البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك  وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص..

 

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