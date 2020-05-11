الاسد يعفي وزير من الحكومة

اعفى الرئيس السوري بشار الاسد الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك من منصبه وعين طلال البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص..
الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عاطف #النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.. والمرسوم رقم 123 القاضي بتسمية السيد طلال #البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.. وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص.. pic.twitter.com/ph1HNt7NsO— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) May 11, 2020