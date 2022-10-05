الاسد يعين بشار الجعفري سفيرا في موسكو

ادى السفير بشار الجعفري القسم القانوني امام الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي امر بتعيينه سفيراً لسوريا في روسيا الاتحادية، خلفاً للسفير السابق رياض حداد.

وأدى الجعفري اليمين القانوني في القصر الرئاسي بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الشؤون الرئاسية، منصور عزام.

ويعد بشار الجعفري من اشد المدافعين عن النظام السوري والمؤيدين له، وظهر موقفه المتصلب في بداية الازمة السورية خلال عمله مندوبا لسورية في الامم المتحدة حيث مثل بلاده منذ العام 2006 لغاية 2020، ونائب وزير الخارجية والمغتربين منذ 2020

والجعفري من مواليد 1956، حاصل على شهادة الماجستير في الترجمة من جامعة دمشق عام 1978، كما حصل على شهادات عليا في جامعات عدة في باريس.