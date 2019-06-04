الاسد يوقف رواتب قتلى وجرحى المليشيات المسلحة

قطع النظام السوري الرواتب المخصصة لآلاف من ذوي قتلى الميليشيات وجرحاها للشهر الثاني على التوالي في صورة تعكس الضائقة المالية التي يمر بها النظام

وذكرت مصادر إعلامية أن أهالي القتلى في حمص وحلب وحماة اشتكوا من توقف الرواتب المخصصة لهم منذ شهرين، وقام العشرات من آباء وأمهات وزوجات القتلى بالتجمع أمام مبنى البريد في حلب للمطالبة برواتبهم، قبل أن تطردهم دورية من الأمن السياسي وتهددهم بالاعتقال في حال تكرار هذه العملية.

وكان جرحى ميليشيا الدفاع الوطني في اللاذقية قد اشتكوا قبل أشهر من قطع النظام السوري لرواتبهم دون معرفة الأسباب، الأمر الذي دفعهم لبيع ممتلكاتهم لاستكمال العلاج.

وشكل النظام عشرات المليشيات في المدن والقرى لمنعها من المعارضة والتمرد فيما مارست تلك المليشيات عمليات ارهابية وتصفية حسابات ضد السكان والاهالي متمتعه بغطاء من الدولة السورية والقوات الايرانية التي تشرف عليها وتقدم لها الاموال