الاسرائيليون يعارضون تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو

يعارض أن غالبية الإسرائيليين، تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة بنيامين نتنياهو وفق استطلاع للراي أجراه موقع "والا" العبري

وقال 52% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يؤيدون حكومة وحدة بين الليكود و"كحول لفان"وعبر 34% عن تأييدهم لذلك، وقال 12 % منهم أنهم لا يعلمون.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، يحافظ كل من حزب الليكود و"كحول فان" على الصدارة، بحصول الأول على 31 مقعدا في الكنيست، والثاني على 29 مقعدا.

وأشارت نتائج الإستطلاع، الى أن النتائج ستكون على النحو التالي: اتحاد أحزاب اليمين 11 مقعد، القائمة العربية 11 مقعد، يسرائيل بيتنا 10 مقاعد، يهدوت هتوراة 8 مقاعد، شاس 7 مقاعد، اتحاد اسرائيل ديمقراطية وميرتس 7 مقاعد، اتحاد العمل وحزب جيشر 6 مقاعد.