الاسير طقاطقة قضى تعذيبا في سجون الاحتلال الاسرائيلي

كشف مكتب إعلام الأسرى مساء الثلاثاء أن الأسير الفلسطيني نصار طقاطقة، 31 عامًا من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، استُشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء تعرضه للضرب على منطقة حساسة في رأسه.

ونقل المكتب عن مصادر من داخل السجون تفيد بأن الشهيد طقاطقة تم الاعتداء عليه وضربه على منطقة حساسة في الرأس، مشيرا إلى أن إدارة السجون تشكل لجنة للتحايل على مجريات الحدث لإخفاء معالم الجريمة.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد “طقاطقة” وعن مصير جميع الأسرى في سجونها، خاصة أن الأسير استُشهد وهو في فترة التحقيق، الأمر الذي يستدعي التوقف عند هذه الفترة التي ينفذ فيها المحققون أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

من جهتها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة أثناء خضوعه للتحقيق من قبل قوات الاحتلال.

وطالبت الوزارة في بيان لها بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، وتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعاً، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأكدت أن اللا مبالاة التي يُبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المختصة تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل هذه الفظائع.

وقالت الوزارة إن استشهاد طقاطقة أثناء التحقيق يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

وطالبت حركة "حماس"، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في حادثة استشهاد طقاطقة



وقالت "حماس" في بيان إن "استشهاد طقاطقة يؤكد مرة أخرى على الوجه الإجرامي للاحتلال في تعامله مع أسرانا".



وأضافت:" تفاصيل جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني تتطلب لجنة تحقيق دولية لتظهر للعالم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال أسبوعين قبل أن يرحل شهيدا".



ودعت الحركة إلى تحرك جماهيري واسع للتضامن مع المعتقلين بالسجون الإسرائيلية.



واعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2019.



وباستشهاد طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً، بحسب إحصائيات "نادي الأسير".