الاسير عبدالله البرغوثي ينتقد حماس ويستقيل منها

قدم الاسير عبد الله البرغوثي أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين استقالته من الأطر التنظيمية التابعة لحماس داخل سجون الإحتلال نتيجة التصرفات "غير المرضية" التي يمارسها قادة التنظيم داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية

الاسير عبد الله البرغوثي أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين يعلن استقالته من الأطر التنظيمية التابعة لحماس داخل سجون الإحتلال نتيجة التصرفات غير المرضية حسب قوله pic.twitter.com/OG9b3GVQpn — Mamoon H. Rasheed (@MamoonHRasheed1) July 13, 2022

رسالة استقالة عبدالله البرغوثي من حماس

ووفق الاستقالة التي نقلها افراد عائلته يقول البرغوثي:

احقاقا للحق ، ورفضا للباطل اينما حل، ودعوة للعدل، دون اجحاف او تحامل، او اتباعا لمصلحة او هوى، اعلن استقالتي وانسحابي من كافة الاطر التنظيمية التابعة للحركة (حماس) داخل السجون والمعتقلات، وذلك ردا على تصرفات لا تليق بنا من قبل الهيئة القيادية للاسرى داخل السجون والمعتقلات، التي لم تعد قادرة على القيام بمهامها ولم تعد تنصف كل صاحب حق من ابناءها

من هو الاسير عبدالله البرغوثي؟