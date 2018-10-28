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الاسير عدنان خضر المضرب عن الطعام منذ 57 يوما يمتنع عن الماء

الاسير عدنان خضر المضرب عن الطعام منذ 57 يوما يمتنع عن الماء
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