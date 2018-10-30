الاشتباه في محاولة تنفيذ وكالة مخابرات إيرانية هجوما بالدنمارك

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قال مدير جهاز الأمن الدنماركي الثلاثاء، إنه يشتبه أن وكالة مخابراتية إيرانية حاولت تنفيذ هجوم على فرد في الدنمارك.

وأضاف فين بورك أندرسن في مؤتمر صحافي، أن الهجوم استهدف زعيم فرع دنماركي من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وتابع أن الضباط اعتقلوا مواطنا نرويجيا له خلفية إيرانية في 21 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن جهته قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون على “تويتر” الثلاثاء، إن بلاده سترد على ما تشتبه بأنها محاولة جهاز أمني إيراني شن هجوم على فرد في الدنمارك.

وأضاف أن الحكومة الدنماركية تجري محادثات مع دول أوروبية لبحث إجراءات أخرى