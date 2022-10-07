الاضراب يشل مصارف لبنان

أعلنت مصارف لبنان الإضراب الشامل واغلاق مقارها الرئيسية والفروع الى أجل غير مسمى، الا انها ابقت خدمة واحدة متاحة في اعقاب سلسلة اقتحامات لعملاء يطالبون باموالهم

واتفقت جمعية المصارف، على إقفال كافة فروع المصارف والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات، وأغلقت البنوك في الشهر الماضي لمدة أسبوع بعد التعثر في دفع الودائع بالعملة الصعبة وتأتي تلك الخطوة بعد تعرض فروع البنوك في العاصمة ومناطق أخرى من لبنان لاقتحامات متكررة، كان اخرها اعتصام نائبة لبنانية للمطالبة باموالها لاجراء عملية جراحية

وتسببت الازمة الاقتصادية والانهيار المالي في البلاد الى التوصل لقرار حكومي بمنع تسليم اللبنانيين والمودعين اموالهم الا بالعملة اللبنانية وجزء بسيط منها بالدولار فيما يسمح بسحب مبلغ محدد شهريا فقط