الاعدام لشخصين اختطفا الناشط سجاد العراقي

البوابه - قضت اليوم الأربعاء محكمة الجنايات في محافظة ذي قار العراقية حكما بإعدام شخصين اختطفا الناشط البارز سجاد العراقي خلال الاحتجاجات العراقية.

وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى أن المحكمة قامت بإصدار حكم غيابي بحق اثنين من المجرمين إزاء جريمة خطف الناشط سجاد العراقي في مدينة الناصرية في العام 2020، وأفاد البيان كذلك أن الحكم جاء من خلال الاستناد لأحكام المادة 421 / ج / من قانون العقوبات في العراق.

من سجاد العراقي ؟

يعد سجاد العراقي أحد أفراد مجموعة بدأت فعالياتها في التظاهر المدني في منطقة الناصرية في العام 2011 حيث اشترك العراقي في جميع المظاهرات التي ساهم في تأسيسها مع مجموعته طوال الفترة تلك.

واختفى سجاد العراقي، الناشط البارز والمعروف في احتجاجات الناصرية بالعراق مساء 20 سبتمبر/أيلول الجاري، على يد مجموعة مسلحة قوامها 7 أشخاص.

سجاد العراقي