الاعدام لمتآمر في اغتيال سليماني

حكمت محكمة ايرانية بالاعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية CIA. وتورطه بقتل قاسم سليماني وفق ما افاد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي

وقال المتحدث إن محمود إسماعيلي مجد المحكوم بالإعدام قدم معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح أنه كان يعمل في "فيلق القدس" وكان ينقل معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني "محمود إسماعيلي مجد كان يقدم معلومات أمنية عن القوات المسلحة الإيرانية وأماكن إقامة وتردد قاسم سليماني مقابل تلقيه الأموال".

في 3 يناير 2020، قُتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد، التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أساس أن سليماني يشكل تهديدًا وشيكًا على الأرواح الأمريكية