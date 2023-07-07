الاعلامية علا الفارس تعلن عن تقييد منشورها على ثيردز لهذا السبب

اعلنت الاعلامية الاردنية علا الفارس ان تطبيق ثيردز الجديد الذي انطلق مؤخرا والتابع لمجموعة ميتا قد قام بتقييد احد منشورات صفحتها

وقالت علا الفارس ان السبب يعود الى انه يؤيد الحق الفلسطيني

وكتبت على صفحتها : مثلما توقعت المحتوى الفلسطيني او المناصر للحق ماله مكان في العالم البوست الوحيد يلي عملو عليه تقييد في الرد والوصول

وكانت علا الفارس قد نشرت مقطع فيديو قصير من فيلم وثائقي يتحدث عن مدينة جنين الفلسطينية صور في العام 2003

ويجد مراقبون ان اللوبي الصهيوني الذي تعد شركة ميتا باجنحها الفيس بوك الواتس اب الانستغرام احد فروعها تعمل على محاصرة تويتر الذي اعطى هامشا كبيرا لاظهار الحق الفلسطيني والتجاوزات الاسرائيلية ، وان ثيردز لن يخرج عن سياسة ميتا وسيعمل على جذب المزيد من رواد تويتر مستغلا قضية التوثيق والعلامة الزرقاء للصفحات مقابل مادي .