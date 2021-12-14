الاعلامي معتز مطر عن مكان تواجده بعد طرده من تركيا

ظهر الاعلامي المصري المعارض معتز مطر من مطار غربي يبدو انه في بريطانيا حيث نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة فيديو مرفقة برقم هاتف تتضمن كود بريطانيا

موعظة دينية

وقدم معتز مطر ذو الميول الاسلامي، شرحا لسورة قرآنية تدعو لرفع راية الحق والعدل ومطالب المظلومين خفاقة ومرفوعة يراها الجميع من كل مكان، ومن سار على الدرب وصل وهي حقيقة ويقين ولكن ذلك فيه مشاق وسقوط وكفاح والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

ووعد معتز مطر جمهورة بظهور قريب جدا ، الا انه لم يفصح صراحة عن مكان تواجده

على بركة الله وبفضله وتوفيقه ..

ها نحن نعود من جديد صوتاً للحق و لساناً للمظلومين صادحين بالحقيقة مطالبين بالعدل .. اوهكذا نزعم .. فنحن قوم لا نهزم .. ننتصر او نموت ..

الله غالب pic.twitter.com/zdflht4yDz — معتز مطر (@moatazmatar) December 12, 2021

وقف برنامجه في تركيا

واختفى معتز مطر الذي تعد برامجه الاكثر مشاهدة على السوشيال ميديا بعد ان اختفى لاشهر اثر وقف برنامجه على قناة الشرق التي كانت تبث من تركيا وتستهدف النظام المصري "بسبب عدم توافق محتواه مع سياسة القناة، والرغبة في تخفيف حدة ‏الخطاب الإعلامي ضد مصر، بالتزامن مع إجراء جلسات استكشافية بين ‏البلدين تمهيدًا لإعادة التطبيع بينهما". ‏

والى جانب برنامج مطر جمدت تركيا نشاط عدد من مذيعي الإخوان وهم محمد ناصر ‏وحمزة زوبع وهشام عبدالله، وطالبتهم بعدم مهاجمة النظام المصري من ‏أراضيها سواء من خلال القنوات أو مواقع التواصل.‏