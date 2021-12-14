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الاعلامي معتز مطر عن مكان تواجده بعد طرده من تركيا

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:35
ووعد معتز مطر جمهورة بظهور قريب جدا ، الا انه لم يفصح صراحة عن مكان تواجده 
وعد معتز مطر جمهورة بظهور قريب جدا ، الا انه لم يفصح صراحة عن مكان تواجده 

ظهر الاعلامي المصري المعارض معتز مطر من مطار غربي يبدو انه في بريطانيا حيث نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة فيديو مرفقة برقم هاتف تتضمن كود بريطانيا

موعظة دينية

وقدم معتز مطر ذو الميول الاسلامي، شرحا لسورة قرآنية تدعو لرفع راية الحق والعدل ومطالب المظلومين خفاقة ومرفوعة يراها الجميع من كل مكان، ومن سار على الدرب وصل وهي حقيقة ويقين ولكن ذلك فيه مشاق وسقوط وكفاح والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون 

ووعد معتز مطر جمهورة بظهور قريب جدا ، الا انه لم يفصح صراحة عن مكان تواجده 

 

 

وقف برنامجه في تركيا

واختفى معتز مطر الذي تعد برامجه الاكثر مشاهدة على السوشيال ميديا بعد ان اختفى لاشهر اثر وقف برنامجه على قناة الشرق التي كانت تبث من تركيا وتستهدف النظام المصري "بسبب عدم توافق محتواه مع سياسة القناة، والرغبة في تخفيف حدة ‏الخطاب الإعلامي ضد مصر، بالتزامن مع إجراء جلسات استكشافية بين ‏البلدين تمهيدًا لإعادة التطبيع بينهما". ‏

والى جانب برنامج مطر جمدت تركيا نشاط عدد من مذيعي الإخوان وهم محمد ناصر ‏وحمزة زوبع وهشام عبدالله، وطالبتهم بعدم مهاجمة النظام المصري من ‏أراضيها سواء من خلال القنوات أو مواقع التواصل.‏

كلمات دالة:معتز مطرقناة الشرقتركيامصرالاخوان المسلمين

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