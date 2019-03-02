الاعلام الايراني الرسمي يدعو للعنف ضد المرأة

نستحق الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدد طلبات الطلاق

أثار التلفزيون الإيراني غضبا واسع النطاق بسبب بثه مقابلة اقترح خلالها المقدم مسامحة الزوج الذي يضرب زوجته حتى لو استمر ذلك لسنوات عدة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن نحو 60 في المئة من النساء الإيرانيات عانين من العنف المنزلي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

وفي العام الماضي اضطر التلفزيون الإيراني الحكومي إلى الاعتذار بعدما استضاف خبيرة في العلاقات الاجتماعية دعت النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي إلى "تقبيل أقدام أزواجهن".

وخلال المقابلة، التي ظهر فيها إلى جانب زوجته وابنتيه، قال الزوج إن العائلة تمكنت من البقاء معا على الرغم من عقدين من الضرب و 27 محاولة من زوجته لطلب الطلاق.

تقدیر از زنی که بعد از ٢٧بار درخواست طلاق بخاطر کتک خوردن ازهمسرش،به زندگی مشترک ادامه می دهد!

زن:همان شب اول ازدواج کتکم زد

شوهر:خیلی اوقات شب‌هاکه خانه می‌آمدم عصبانی می‌شدم وهمسرم را حسابی میزدم

کل هنر زوجی که به برنامه دعوت شده اندکتک زدن وکتک خوردن است(زوج ایده آل صداوسیما) pic.twitter.com/NqkwGFOKjW ٢١ فبراير ٢٠١٩

"تطلقنا مرة واحدة فقط واستمر ذلك 60 يوما، بعدها تحدثنا في الهاتف، وقلنا: سنفتقد بعضنا البعض، وثم قررنا العودة" يقول الزوج خلال المقابلة التي كانت ضمن برنامج "فورمولا وان" الذي يبث على التلفزيون الإيراني الرسمي.

ويضيف "نستحق الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدد طلبات الطلاق".

بعدها توجه الزوج بالكلام لمقدم البرنامج وقال "ضربت زوجتي في الليلة الأولى من زواجنا"، فضحك المقدم وأجاب: "ما يجب فعله".

لكنه استدرك قائلا "نحن لا نشجع ذلك، ولا نقول إن ما فعله كان خطأ".

وأثار هذا الرد من جانب مقدم البرنامج ردود فعل غاضبة بعد أن اتهم بالترويج لثقافة العنف ضد المرأة وتشجيع الضحايا على البقاء مع شركائهم حتى لو كانوا سيئين.