الافراج بكفالة عن رئيس وزراء خليجي سابق متهم بالفساد

اخلت محكمة كويتية سبيل رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بكفالة 10 آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار)، وذلك بعد سجنه على ذمة تحقيقات بالفساد.

وجاء قرار إطلاق سراح المبارك، في أول جلسة لمحكمة الوزراء بعد إعادة إنتداب رئيسها الجديد المستشار نصر آل هيد.

وياتي إخلاء السبيل بناء على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري، بصفته وكيلا عن المبارك، لتحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

وفي ابريل الماضي قررت محكمة الوزراء الكويتية حبس الشيخ جابر المبارك، احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية في قضايا فساد

كما قررت المحكمة حظر النشر في قضية "صندوق الجيش"، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، و7 آخرين.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أحالت المتهمين إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقا للقانون ومواد الاتهام.