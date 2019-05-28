الافراج عن ايرانية سُجنت بسبب خلع حجابها بمكان عام

أطلقت السلطات الإيرانية سراح امرأة كان صدر حكم بسجنها لمدة عام بسبب خلعها الحجاب الذي يُفرض ارتداؤه في الأماكن العامة، على ما أفاد محاميها الثلاثاء.

وأفاد محاميها بايام ديرافشان وكالة فرانس برس أنّ "سلطات السجن استدعت ويدا موحدي وأبلغتها ان مدة حبسها خففت وبات بوسعها المغادرة".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت موحدي، وهي في أواسط العشرينيات من العمر، في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بسبب خلعها حجابها في ساحة انقلاب في طهران،

وأوضح المحامي أن السلطات القضائية دانت موحدي بتهمة "الحض على الفساد والفجور" وحكمت عليها محكمة في طهران بالحبس عاما واحدا في 2 آذار/مارس.

وقال المحامي إن موكّلته كانت قد أبدت رفضها "فرض الحجاب" وأنها كانت تريد التعبير عن رأيها من خلال "احتجاج مدني".

وهو ليس أول احتجاج لموحّدي ضد فرض الحجاب.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2017 وقفت موحدي سافرة في ساحة انقلاب وهي تلوح بعصا طويلة عليها حجابها الأبيض، وقد حذت نساء حذوها في مدن إيرانية عدة.

وتعتبر الساحة أحد أكثر الأماكن اكتظاظا في العاصمة الإيرانية.

وفي أعقاب الثورة الإسلامية في العام 1979، فرض الحجاب في جميع أنحاء إيران حيث تجبر النساء على ارتداء ملابس محتشمة. وتطبق السلطات بكل صرامة قانون الزي الإسلامي مع حلول رمضان سنويا.

لكن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في عدد النساء اللواتي يتحدين قواعد اللباس الشرعي في إيران، وبات الحجاب في أحيان كثيرة لا يغطي كل شعرهن.

