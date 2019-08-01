الافراج عن طبيب من فندق الريتز كارلتون في السعودية

افرجت السلطات السعودية عن الطبيب السعودي من أصل أمريكي وليد فتيحي، بعد عام ونصف العام من الاعتقال دون توجيه تهمة مباشرة.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المعنيُّ بمتابعة أخبار المعتقلين في سجون السعودية، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: إنه "تم الإفراج عن الدكتور وليد فتيحي بعد 20 شهراً من الاعتقال التعسفي".

يُذكر أن فتيحي (54 عاماً)، معتقل منذ نوفمبر 2017، ضمن ما عُرف بالحملة على الفساد، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ورغم أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين الموقوفين في فندق الريتز كارلتون، فإن فتيحي ظل معتقلاً دون تهمة، ومعه 20 شخصاً آخرين.

وأشارت صحف اميركية أن الطبيب المدرِّب في جامعة هارفارد الأمريكية اعتُقل في فندق الريتز كارلتون بالرياض أسبوعاً، قبل نقله إلى سجن آخر، منتصف عام 2017.

وأضافت نقلاً عن صديق للطبيب فتيحي، أنه تم صفعه وعَصب عينيه وتجريده من ملابسه الداخلية وصعقه بالكهرباء، خلال جلسة تعذيب استمرت ساعة تقريباً.

وقال صديقه، الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم ذكر اسمه، إن فتيحي أخبره بتعرُّضه للجَلد، وهو الأمر الذي منعه من النوم عدة أيام، لأنه كان يخشى من عمليات تعذيب أخرى.